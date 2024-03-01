Каждый 15-й работник в Петербурге занят в неформальном секторе

В Петербурге занятостью в теневом секторе экономики охвачена приблизительно одна пятнадцатая часть всех работников, заявил 1 марта глава управления Федеральной налоговой службы по Петербургу Александр Гнедых. Он пообещал активизировать в 2024 году борьбу с нелегальной занятостью.

"В Петербурге в неформальном секторе все еще занят каждый 15-й работник. В 2024 году необходимо активизировать работу по противодействию нелегальной занятости", — передает слова налоговика ТАСС.

Гнедых сообщил, что в прошлом году в автоматизированном режиме удалось обработать свыше 37 тысяч налоговых агентов с высоким риском нелегальной зарплаты. Это позволило перечислить в бюджет дополнительные средства в размере 1,7 миллиарда рублей. В общей сложности налоговики смогли дополнительно собрать в казну 26,4 миллиарда рублей. Указанное значение на треть превышает результаты 2022 года.

Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить проект налоговой амнистии для некрупного бизнеса. Призыв прозвучал в ходе послания главы государства Федеральному собранию. О чем еще говорил Путин, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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