Моргенштерн* обжаловал штраф за неисполнение закона об иноагентах

Рэпер Алишер Моргенштерн* оспорил решение Савёловского суда Москвы о штрафе за неисполнение законодательства об иноагентах. В начале года исполнителя оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикуемом контенте (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

"Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", — приводит сообщение суда РИА "Новости".

Как следует из информации на сайте Савёловского суда, решение было обжаловано днем ранее, 29 февраля. Сумма штрафа, назначенного рэперу 10 января, составила 50 тысяч рублей.

Оспариваемый штраф стал для Моргенштерна* уже третьим по счету, назначенным по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Первый штраф ему был назначен в июне 2023 года, второй — в ноябре.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в единый реестр иноагентов

Фото: Скриншот YouTube-канала "вДудь" / YouTube (Юрий Дудь признан иноагентом)