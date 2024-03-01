Минюст внес Людмилу Улицкую* в список иноагентов

Писательница Людмила Улицкая* получила статус иностранного агента, следует из сообщения Министерства юстиции от 1 марта. Помимо нее, список пополнили еще два человека и две организации.

Ведомство также внесло в реестр режиссера Илью Хржановского** и политолога Сергея Медведева***. Также в списке оказались Центр защиты прав человека "Мемориал"**** и благотворительный фонд "Нужна помощь"*****.

В опубликованных Минюстом разъяснениях говорится, что Улицкая* выступала против СВО, участвовала в создании материалов иноагентов и "осуществляла пропаганду ЛГБТ******-отношений". О Хржановском** ведомство заявило, что тот выступал против СВО и распространял фейки о принимаемых российской властью решениях, а заодно участвовал в создании материалов иноагентов.

В случае с Медведевым*** говорится о том, что он распространял фейки о России и армии, выступал против СВО и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Также его обвинили в сотрудничестве с нежелательной в России организацией.

В справке о каждом из троих деятелей министерство отдельно упоминало, что они проживают за границей.

Касательно "Мемориала"**** Минюст заявил, что объединение распространяло фейки о России и армии, создавало и распространяло материалы иноагентов, выступало против СВО и "осуществляло поддержку организаций, признанных экстремистскими по решению суда". В случае с фондом "Нужна помощь"***** говорится, что тот распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о решениях российских властей, а также занимался поддержкой организаций, включенных в список иноагентов.

*Минюст внес Людмилу Улицкую в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Илью Хржановского в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Сергея Медведева в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Центр защиты прав человека "Мемориал" в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес благотворительный фонд "Нужна помощь" в единый реестр иноагентов

******Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру