За последние годы в России снизилось потребление алкоголя

Потребление алкоголя в России снизилось за последние годы, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. В то же время он отметил, что к настоящему времени темпы снижения остановились.

"Мы видим достаточно высокие цифры потребления алкоголя в ряде субъектов. Если смотреть тенденцию за 5-10 лет, то потребление алкоголя снижается, но сейчас темпы снижения остановились", — передает слова Мурашко РИА "Новости".

Министр также отметил, что в ряде регионов сохраняются высокие цифры потребления спиртных напитков.

Накануне петербургский комитет по здравоохранению сообщил, что половина горожан с опытом курения отказались от этой привычки.

Ранее Мурашко заявлял о снижении почти на треть количества выявляемых в России случаев ВИЧ-инфекции. В четверг стало известно о планах кабмина тратить по 1,1 миллиарда рублей ежегодно в течение трех лет на покупку лекарств для больных с ВИЧ и гепатитами B и C.

Фото: Telegram-канал "Минздрав России"