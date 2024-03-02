БДТ сообщил о смерти актера Ивченко

Народный артист России Валерий Ивченко скончался в Петербурге на 85-м году жизни, сообщили 2 марта в БДТ имени Товстоногова. На сцене театра актер выступал на протяжении четырех десятилетий.

"В 1983 году, увидев Валерия Ивченко на сцене Киевского драматического театра имени Ивана Франко, Георгий Товстоногов пригласил его к себе в БДТ. Нашей сцене Валерий Михайлович посвятил годы творческого расцвета, воплотив здесь десятки театральных образов", — рассказали в Telegram-канале театра.

Ивченко родился в Купянске Харьковской области в 1939 году, с 1960 года выступал на сцене различных украинских театров. После этого переехал в Ленинград. В БДТ он играл в десятках спектаклей, также снимался в кино. В 1994 году получил звание Народного артиста России, также за свою жизнь он был удостоен Государственной премии СССР, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и ряда иных наград.

Последней работой артиста в БДТ стал моноспектакль "Кроткая" по повести Федора Достоевского.

Фото: Мария Павловская (Telegram-канал БДТ. им. Г. А. Товстоногова)