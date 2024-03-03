В Петербурге завели уголовное дело на нерадивых родителей

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело на семейную пару, проживающую в одном из домов по бульвару Новаторов.

Взрослых членов семьи, признанной неблагополучной, обвиняют в том, что они на длительное время оставили без присмотра трехлетнего ребенка. Как сообщает ГУ МВД, в правоохранительные органы на них пожаловалась бабушка малолетнего.

46-летняя мать и 45-летний отец вернулись с долгой прогулки только через сутки после поднятой тревоги, 1 марта, и были задержаны. Оба, состоящие на учете в полиции, нигде официально не работают. По делу об оставлении в опасности (ст. 125 УК) им может грозить до одного года лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру