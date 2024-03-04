В Петербург возвращаются облака и осадки 4 марта

В Петербург могут вернуться облачность и небольшие осадки, об этом 4 марта в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В понедельник, 4 марта, погода в Петербурге перейдёт под влияние другого антициклона – скандинавского, а по востоку области скользнёт фронтальный раздел. По словам синоптика, из-за этого в городе может быть облачно, а в восточной части Петербурга могут пройти осадки.

Воздух прогреется до +3…+5 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 5 марта, осадков не ожидается, но будет похолодание до +1…+3 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру