Суд в Москве заочно арестовал политолога Галлямова*

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета о заочном аресте политолога Аббаса Галлямова*, следует из данный на сайте суда. Эксперта преследуют в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 207.3 УК РФ).

Об обращении СК с просьбой о заочном аресте политолога сообщило в понедельник РИА "Новости". "Поступило ходатайство о заключении под стражу Галлямова А. Р.*", — рассказали информагентству в суде.

Как следует из данных на сайте суда, дело было зарегистрировано и рассмотрено в течение утра понедельника. Постановление об удовлетворении жалобы готовится к публикации.

В марте прошлого года МВД объявило Галлямова* в розыск, сам он при этом проживает за рубежом. Как следует из появившейся позднее информации, дело против политолога завели из-за его высказываний в интервью украинскому YouTube-каналу.

*Минюст внес Аббаса Галлямова в единый реестр иноагентов

Фото: Аббас Галлямов* / Telegram