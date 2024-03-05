В Петербурге будут судить мужчину по делу о гибели рабочего при сносе здания

Петербургское управление СК закончило расследование дела, возбужденного в связи с гибелью рабочего на стройплощадке. Речь идет о демонтаже кирпичной стены в доме №6 по улице Булавского, который проводился летом прошлого года. Стена рухнула на исполнителя работ, из-за чего он 8 июля скончался на месте.

Главного фигурант дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК) - 38-летний представитель одной из профильных фирм. Предположительно, это может быть компания "Прайд", в офисах которой в ноябре прошли обыски. Дело передали в прокуратуру, которая в ближайшее время должна будет утвердить обвинительное заключение.

Дом №6 по улице Булавского находится на балансе Мариинского театра. Ранее градозащитное сообщество попросило директора театра Валерия Гергиева прекратить снос дореволюционного объекта.

фото: ГСУ СК по Петербургу