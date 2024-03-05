Крышу дома на Газовой улице отремонтируют по поручению Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел прием граждан и поручил отремонтировать крышу дома в Петроградском районе, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

К губернатору обратилась жительница Петроградского района Петербурга с просьбой отремонтировать крышу дома № 4 на Газовой улице. По ее словам, крыша протекает, из-за чего появляется плесень.

Уточняется, что здание 1914 года постройки, сейчас в нем проживает 213 человек. Последний раз ремонт в нем производился в 2016-2018 годах.

Губернатор дал поручение жилищному комитету Петербурга до конца августа 2024 года провести капитальный ремонт крыши здания. Известно, что работы начнутся с 15 апреля.

В Смольном напомнили, что в 2024 году капитальный ремонт ожидает 2 202 дома Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру