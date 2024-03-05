Известный голой вечеринкой Ивлеевой клуб "Мутабор" сменил название

Клуб в Москве "Мутабор", который стал известен во всей России из-за скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, сменит название, об этом 5 марта администрация клуба заявила в группе во "ВКонтакте".

"По ночному небу пробежали блики инсталляций, завибрировали застрявшие во времени индустриальные катакомбы на Дубровке, блеснул нефтью черный бассейн и зажглись цепочки огней в саду. Так появился Mutabor", – сказано в сообщении.

В клубе уточнили, что название из сказки Вильгельма Гауфа будет стерто, и теперь клуб будет называться по-новому.

Новое название – ARMA. По словам представителей, теперь клуб предстанет "в своем самом возвышенном образе".

Напомним, что в конце декабря в московском клубе "Мутабор" прошла скандально известная голая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. После нее с проблемами, помимо самой Ивлеевой, столкнулись VACIO, Лолита, Филипп Киркоров и многие другие участники вечеринки.

Фото: unsplash.com