Мейксина возмутила лекция для членов комиссий в МО "Гавань"

фото ЗАКС.Ру

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на заседании 5 марта рассказал о попавшей в его распоряжении записи с некоего мероприятия для членов избирательных комиссий и наблюдателей, на котором людей якобы учили писать как можно больше жалоб и вступать в споры. Встреча прошла 28 февраля, сказал глава ГИК. Он не уточнил, кто выступил организатором лекции.

Аудиозапись этого мероприятия передал Горизбиркому некий человек, который сходил на мероприятие и решил, что не хочет действовать по озвученным там рекомендациям, рассказал Мейксин. Он зачитал отрывки из стенограммы лекции:

-"Вы здесь используете новые стратегии, которые никогда не использовали в своей жизни. Вы можете апеллировать к авторитетам, которые для вас не являются авторитетами - это нормально, в данной ситуации это абсолютно нормально. Вы можете говорить, что партия поручила то-то и то-то, хотя она не поручала ничего делать…". То есть они учат врать, мягко говоря, - сказал председатель Горизбиркома.

Также лектор предлагал посмотреть дорожную карту "Голоса"*, заявил Мейксин. Он напомнил, что "Голос"* признан иностранным агентом в России.

- Тот, кто профессионально разбирается в психологии, может здесь увидеть нейролингвистическое программирование. <...> Здесь двухчасовая выдержка вся сводится к тому, что "пишите массово любое количество жалоб", - сказал Мейксин.

С точки зрения нейролингвистического программирования людям сразу дают неверные установки, противоречащие закону, считает глава ГИК. В случае, если происходящее на избирательном участке противоречит этим установкам, слушателям, как рассказал Мейксин, предлагалось писать жалобы. По его словам, на мероприятии людям советовали входить в конфронтацию с главами комиссий, рекомендовали проверять паспорта избирателей и портить бюллетени для КОИБ.

Председатель ГИК сообщил, что на этом "обучении" людям также якобы сказали проверять кабинки на наличие ручек с исчезающими чернилами. Такой канцелярии в Петербурге никогда не было, заявил глава комиссии. Он добавил, что не удивится, если такие ручки якобы "появятся" после такой проверки.

Мейксин отметил, что запись может быть и не подлинной. Хотя он уверен в том, что аудио настоящее.

- У меня сильное впечатление, что эти люди не за Россию, эти люди идут совершенно за другим. Эти люди не идут делать избирательную систему лучше, - считает глава Горизбиркома.

Он добавил, что одним из лекторов якобы был новый член одного из территориальных избиркомов города от "Яблока". Мейксин попросил члена ГИК от "яблочников" Павла Шапчица поставить партию в известность и разобраться в вопросе. Тот попросил предоставить ему аудиозапись для ознакомления и выяснения обстоятельств.

На заседании Шапчиц сказал, что не знал об обучающем мероприятии и его подробностях. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что некоторые из озвученных рекомендаций не стоит оценивать негативно.

- Из того, что он (Мейксин - прим. ЗАКС.Ру) сказал, не всё, наверно, является сомнительным. Например, просить или требовать что-то от комиссий в пределах прав наблюдателей или члена комиссии с правом решающего голоса - ничего предосудительного нет, - считает Шапчиц.

По его словам, если же на мероприятии были некие манипуляции, призывы к нарушениям и аналогичные действия, то это прискорбно. Шапчиц добавил, что "Яблоко" будет разбираться в вопросе после получения обещанной аудиозаписи.

- Может быть, там не всё так страшно, как он описывает. Понятно, что тут имеется некоторое политическое желание и, как мне представляется, не слишком большая симпатия к партии "Яблоко". Иногда это мешает объективности, - предположил член ГИК от "Яблока".

На заседании Горизбиркома Мейксин сообщил, что обучение проходило в здании муниципального образования "Гавань". Глава округа Нэлли Вавилина рассказала ЗАКС.Ру, что 28 февраля у них действительно проводили семинар для членов комиссий - его организовали "Наблюдатели Петербурга".

- У нас было обучение, которое проходит по всему городу от "Наблюдателей Петербурга". <...> Вели занятие два члена ТИК с правом решающего голоса: один от КПРФ, другой - от Партии роста. Слушающие - члены УИКов, - сказала Вавилина.

Она отметила, что "Наблюдатели Петербурга" не связаны с "Голосом"*. Сама петербургская организация не запрещена, а сотрудничал с ними и Центризбирком, напомнила Вавилина. По ее словам, ничего предосудительного на обучении не было и быть не могло.

Член "Наблюдателей Петербурга" Ольга Дмитриева сообщила ЗАКС.Ру, что их движение всегда обучает членов комиссий по букве закона. В том числе, членам избиркомов разъясняются их законные обязанности и права.

- Мы учим законодательству, мы разъясняем сложные места этого законодательства, мы восполняем недостаток обучения для членов комиссий, - сказала Дмитриева.

Она уточнила, что обучение от "Наблюдателей Петербурга" дополняет его нехватку в территориальных избиркомах и Горизбиркоме. Дмитриева отметила, что, то о чем говорит Мейксин - это неофициальная информация неизвестным образом попавшая в Горизбирком, так что ее сложно комментировать.

ЗАКС.Ру попросил пресс-службу Горизбиркома предоставить аудиозапись, о которой говорил Максим Мейксин, для ознакомления. На момент публикации материала файл в редакцию не поступил.

Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование будет проходить три дня с 15 марта.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру