После пожара в Шушарах антимонопольщиков попросили проверить Wildberries

Федеральная антимонопольная служба получила жалобу на маркетплейс Wildberries, поступившую от Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), о чем пишут "Ведомости". Ее участники недовольны суммами компенсаций, которые компания определелила за товар, уничтоженный январским пожаром на складе в Шушарах.

Авторы заявления предположили, что последняя оферта маркетплейса от 4 марта может нарушать антимонопольное законодательство и что предложенная методика расчета компенсаций некорректна.

ФАС пообещала рассмотреть обращение в установленном законом порядке. При этом мораторий на проверки бизнеса действует до конца календарного года.

Ранее стало известно, что из-за пожара на складе Wildberries МЧС захотело проверить пожарную безопасность на всех крупных логистических комплексах в стране.

фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)