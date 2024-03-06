После пожара в Шушарах антимонопольщиков попросили проверить Wildberries

Федеральная антимонопольная служба получила жалобу на маркетплейс Wildberries, поступившую от Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), о чем пишут "Ведомости". Ее участники недовольны суммами компенсаций, которые компания определелила за товар, уничтоженный январским пожаром на складе в Шушарах.
Авторы заявления предположили, что последняя оферта маркетплейса от 4 марта может нарушать антимонопольное законодательство и что предложенная методика расчета компенсаций некорректна.
ФАС пообещала рассмотреть обращение в установленном законом порядке. При этом мораторий на проверки бизнеса действует до конца календарного года.
Ранее стало известно, что из-за пожара на складе Wildberries МЧС захотело проверить пожарную безопасность на всех крупных логистических комплексах в стране.