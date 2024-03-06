После пожара в Шушарах МЧС попросило кабмин о проверке крупных складов

МЧС добивается от правительства разрешения на проведение проверок крупных складов по стране в условиях действующего моратория на них. Это стремление появилось после январского пожара в Петербурге на складе Wildberries. Чиновников интересуют складские помещения площадью более 10 тысяч кв. метров, где стеллажи для товаров выше 5,5 м. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на ответ, полученный от ведомства главой организации "Общественная потребительская инициатива" Олегом Павловым.

В запросе Павлов сфокусировался на логистических комплексах крупнейших и известнейших маркетплейсов, однако МЧС может внепланово проверить на предмет пожарной безопасности абсолютно все крупные объекты такого рода.

Внеплановые проверочные мероприятия министерство обозначило как "профилактические визиты". Побеседовавшие с газетой эксперты предположили, что проверки могут занять немало времени: в стране примерно полторы тысячи логопарков класса А и B. При этом новые склады класса A, как правило, превышают по площади 10 тысяч кв. метров.

Сильнейший пожар на Московском шоссе, полностью уничтоживший здание площадью 70 тысяч кв. метров, случился на складе Wildberries вскоре после новогодних праздников. Контрагентам, потерявшим товар, маркетплейс пообещал выплатить компенсации. Их размером пока довольны далеко не все компании. В связи с пожаром расследуется дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).

фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)