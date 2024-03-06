Горсуд вернул в нижестоящую инстанцию иск о сносе дома Салтыковой

Городской суд Петербурга не поддержал позицию Куйбышевского районного суда по делу о демонтажных работах в доме Салтыковой на Большой Морской улице, сообщил 6 марта Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Как рассказали градозащитники, дело было возвращено для рассмотрения в нижестоящую инстанцию.

"Дело возвращено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении активистов.

Градозащитники оспаривали решение об отказе в рассмотрении по существу иска о незаконности выданного разрешения на проведение работ в здании.

Демонтаж флигелей дома Салтыковой начался в августе 2022 года. Пытавшийся помещать этому градозащитник Олег Мухин был избит, виновные в этом получили условные сроки. В мае 2023 года Горсуд признал незаконным разрешение на снос флигелей дома Салтыковой.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"