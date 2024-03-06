В Петербурге ветеран ВОВ может отсудить 1,7 млн рублей из-за пожара на чердаке

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрит иск прокуратуры, поданный в защиту прав ветерана Великой Отечественный войны, чье жилье пострадало от последствий тушения пожара. Об этом сообщает надзорное ведомство.

В декабре прошлого года в чердачном помещении дома по набережной Мойки загорелся мусор. Попытки потушить огонь привели к протечке, которая нарушила права 97-летней женщины. В частности, в ее квартире обвалилась штукатурка.

Проверка установила, что балки на чердаке закреплены ненадлежащим образом. В связи с этим обстоятельством, а также в связи с захламленностью помещения ТСЖ получило прокурорское представление.

Истец оценил материальный и моральный вред, нанесенный пенсионерке, в 1,7 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру