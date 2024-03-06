ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:26

Петербургские полицейские поймали в Дагестане обвиняемого в похищении человека

фото ЗакС политика Петербургские полицейские поймали в Дагестане обвиняемого в похищении человека

В Махачкале задержали мужчину, обвиняемого в преступлении, которое было совершено на территории Ленобласти еще в 2007 году. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу, чьи сотрудники осуществили задержание.

42-летнего уроженца Дагестана преследуют по делу о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК). Он находится в статусе заочно арестованного. В ближайшее время предполагаемого злоумышленника доставят в Петербург и поместят под стражу.

По официальной версии, в марте 2007 года подследственный силой удерживал потерпевшего сначала в автомобиле, а потом в квартире дома. Инцидент имел место в Светлогорске (Выборгский район Ленобласти). Фигурант действовал не один.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама