Петербургские полицейские поймали в Дагестане обвиняемого в похищении человека

В Махачкале задержали мужчину, обвиняемого в преступлении, которое было совершено на территории Ленобласти еще в 2007 году. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу, чьи сотрудники осуществили задержание.

42-летнего уроженца Дагестана преследуют по делу о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК). Он находится в статусе заочно арестованного. В ближайшее время предполагаемого злоумышленника доставят в Петербург и поместят под стражу.

По официальной версии, в марте 2007 года подследственный силой удерживал потерпевшего сначала в автомобиле, а потом в квартире дома. Инцидент имел место в Светлогорске (Выборгский район Ленобласти). Фигурант действовал не один.

Фото: ЗАКС.Ру