ЗакС и страшное слово "коворкинг"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 6 марта долго спорили о проекте постановления о поддержке коворкингов. Кого-то смутило отсутствие определения, кто-то не понял, как новые нормы помогут малому и среднему предпринимательству. Что именно не понравилось парламентариям и как от их вопросов отбивался соавтор документа Всеволод Беликов - в материале ЗАКС.Ру.

Проект постановления о федеральной инициативе по дополнению закона о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) внес комитет по законодательству парламента Петербурга. Документом предлагается включить в список инфраструктуры для МСП коворкинги.

Их используют небольшие компании, которые пока не могут позволить себе арендовать полноценный офис, сказано в материалах к документу. Глава комитета и депутат от "Единой России" Всеволод Беликов, представляя проект, заявил, что поддержка будет направлена на "создателей этой инфраструктуры". Они после получения помощи уже будут предоставлять свои услуги за меньшую плату, уверен единоросс.

По его мнению, коворкинг - это значимый вклад в развитие МСП. Беликов добавил, что Министерство экономического развития в одном из своих докладов признало практику создания коворкинг-центров полезной. Документ по их поддержке подробно обсудили на заседании комитета и получили положительные отзывы, заверил единоросс.

Правда у его коллег по ЗакСу все же появились претензии как к форме проекта, так и к его сути. В частности, камнем преткновения стало само слово "коворкинг". Депутат от "Новых людей" Дмитрий Павлов отметил, что в законодательстве нет четкого определения такой организации. Беликов заверил его, что этот недочет исправят в поправке:

- Будет такое слово. Мы готовим поправку и введем такую дефиницию в действующее законодательство. <...> Понятие "коворкинг" есть, оно существует, оно устоявшееся, - заявил глава комитета по законодательству.

Депутаты стали озвучивать ему своё понимание коворкинга и справки из разных источников и уточнять, какое определение отражает определение слова Беликовым. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина сообщила, что в начале 2000-х годов коворкинг понимался как место сбора специалистов разных сфер для создания единого проекта. Её коллега по фракции Михаил Амосов же зачитал определение от РИА "Новостей":

- "Коворкинг - офисное пространство, в котором любой желающий может арендовать одно или несколько рабочих мест". Если следовать этому определению, то речь идет о том, что коворкинг-центр - это частный случай бизнес-центра. Зайдите в любой бизнес-центр, там люди арендуют помещение: одна комната - одна компания.

Беликов возразил. По его словам, коворкинг - это не разновидность бизнес-центра.

- Изначально это было рабочее место, куда человек мог прийти и подготовить какой-то документ, подготовить справку-отчет, используя оргтехнику, пространство, хороший интернет, какие-то другие возможности, не имея собственного офиса, - рассказал Беликов.

Он добавил, что сейчас же некоторые создатели коворкингов превращают их в пространства, где люди могут обмениваться опытом или объединятся для реализации общего проекта. Лидер фракции "Новые люди" и бывший предприниматель из сферы недвижимости Дмитрий Павлов заявил, что коворкинги - это все же бизнес-центры. Просто в них сдаются в аренду не помещения, а рабочие столы по часам, уточнил депутат.

- В принципе, собственник этого коворкинга зарабатывает, по статистике, в два раза больше, чем стандартный бизнес-центр, - рассказал Павлов.

Депутат от КПРФ и тоже бывший бизнесмен из области недвижимости Александр Рассудов отметил, что в Петербурге и Москве основные арендаторы коворкингов - крупные компании. Это "Самокат", "Яндекс", структуры "Газпрома" и большие организации.

Рассудов считает, что для реализации цели документа нужна адресная помощь. Надо поддерживать именно малый бизнес и самозанятых, а не крупные организации, заявил депутат.

Павлов добавил, что Минэкономразвития говорило о поддержке государственных коворкингов. Именно на этом и стоит сосредоточиться, считает парламентарий.

- Если это государственные коворкинги, <..> тогда речь о поддержке имеет смысл. Мне как представителю бизнес-сообщества, конечно, приятно слышать, что надо поддерживать рантье, но не вижу в этом целесообразности с точки зрения депутатской деятельности. <...> Частному бизнесу, у которого есть заводы, пароходы, я не знаю, какая поддержка нужна, лучше тогда поликлиники поддержать, - считает Павлов.

После заседания в разговоре с журналистами он предположил, что бизнес-центры начнут массово переделываться под коворкинги, если законопроект будет принят. Если же развивать государственные пространства, то это точно поможет малому и среднему предпринимательству, уверен Павлов.

Беликов напомнил, что в доме 61 на Полюстровском проспекте располагался "Центр развития и поддержки предпринимательства", но он закрылся. Причин депутат не знает, но предполагает, что подобные госорганизации больше не нужны:

- Поэтому, мне кажется, что создавать новое государственное учреждение - неправильно. Давать имущество бизнесу из казны Петербурга для создания коворкинг-центров там, где это надо, по мнению специалистов - вот это правильно, - считает Беликов.

На самом деле организация переехала на другой адрес - проспект Медиков, 3а, а также сменила неофициальное название - теперь это Центр "Мой бизнес". Судя по его сайту, сейчас организация проводит акцию "Месяц в коворкинге бесплатно".

К концу обсуждения вопроса депутат-единоросс Михаил Барышников снова вернулся к самому слову "коворкинг". Он предложил использовать русское слово, например, "артель".

- Нельзя ли применить какое-то русское слово, которое всем бы было понятно? Артель или что-то ещё такое вспомнить из прошлого. У людей возникают вопросы… Ваша цель понятна, а это страшное слово всех пугает, - сказал Барышников.

Беликов предложил ему создать рабочую группу, которая займется поиском исконно русских синонимов для слова "коворкинг". Барышников согласился.

Несмотря на многочисленные вопросы и претензии к документу, Беликов продолжал стоять на своём и уверять, что законопроект написан верно и необходим МСП в России. В итоге документ поддержали 33 депутата. Вносить поправки к проекту постановления парламентарии смогут больше месяца - до 12 апреля.























текст: София Саттарова, фото: Михаил Масленников