Организатор экскурсий по крышам выслушал приговор в Смольнинском суде

Смольнинский районный суд огласил приговор организатору нелегальных экскурсий по крышам Петербурга, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. Дело против Константина Бойко было возбуждено по статье о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ).

Суд установил, что с февраля 2022 года до июля 2023 года Бойко занимался организацией экскурсий по крышам и дворам в Центральном районе города. Для этого он разработал экскурсионные маршруты, раздобыл ключи к дверям в парадные и обеспечил доступ на чердаки зданий. Также он создал в соцсетях страницы для привлечения клиентов и нанял сотрудников. Общий доход от деятельности за неполные полтора года превысил 22 миллиона рублей.

"Бойко вину признал, раскаялся, дело слушалось в особом порядке", — отметили в пресс-службе суда.

Фигуранта приговорили к двум годам условно с испытательным сроком длительностью полтора года. Также он должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

О возбуждении дела из-за нелегальных экскурсий стало известно в сентябре 2023 года. Расследование было завершено за месяц до оглашения приговора.

Фото: ЗАКС.Ру