Бастрыкин затребовал доклад по делу о сносе ларька в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), возбужденного в Петербурге весной 2023 года. Причиной разбирательства послужил конфликт из-за демонтажа незаконно установленного ларька у дома № 20 по улице Брянцева.

Как сообщалось, 29 марта прошлого года двое граждан Азербайджана попытались помешать сносу незаконно установленной торговой точки. В процессе один из них проколол колеса эвакуатора, после чего принялся угрожать ножом пытавшимся помешать ему гражданам.

Позже суд арестовал напавшего на эвакуатор Джабраила Баширова. Перегородивший эвакуатору путь Мугабила Гулуев получил тогда запрет определенных действий.

Спустя почти год после происшествия в соцсетях появилось обращение к Бастрыкину, автор которого высказал опасения, что оба фигуранта могут уйти от ответственности. "Высказывается мнение, что это стало возможным, в том числе из-за допущенных нарушений в ходе предварительного расследования", — говорится в сообщении Главного следственного управления СК по Петербургу.

В связи с обращением Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя ГСУ Олега Бобкова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом высказанных в обращении доводов.

Фото: пресс-служба СК