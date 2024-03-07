Трассу "Кола" в Ленобласти перекроют 12 марта из-за разводки Ладожского моста

Во вторник, 12 марта, пройдет первая технологическая разводка Ладожского моста в 2024 году, об этом 7 марта сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Из-за разводки на 45 минут в Кировском районе Ленинградской области, недалеко от деревни Марьино, перекроют движение по федеральной трассе "Кола" – с 15:00 до 15:45.

Развод Ладожского моста через Неву произведут в рамках подготовки к предстоящему периоду навигации. Специалисты осмотрят конструкции разводного пролета и проведут диагностику различных систем.

Уточняется, что разводка Ладожского моста осуществляется при температуре не больше +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"