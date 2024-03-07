Контент двух пабликов во "ВКонтакте" попал под запрет Красносельского суда

Красносельский суд Петербурга рассмотрел административное дело о признании запрещенной информации контента, размещенного в двух пабликах во "ВКонтакте". Иск подал прокурор Красносельского района, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Как следовало из слов прокурора, контент был выявлен в ходе проверочных мероприятий по противодействию размещению противоправной информации в интернете. Сами паблики посвящены сотрудникам правопорядка, причем описывают их в негативном ключе.

Согласно материалам дела, в пабликах размещен контент, мотивирующий к нарушению закона и применению насилия, а также оправдывающая противоправное поведение и "ориентированная на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и "законов" криминального мира" информация.

Административный ответчик по иску не был установлен.

Суд указал, что Конституция гарантирует свободу мысли и слова. В то же время исполнение этого положения обусловлено рядом ограничений, "не допускающих пропаганду или агитацию, возбуждающих ненависть и вражду, запрещающих пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства", передает судебная пресс-служба.

В связи с этим суд постановил запретить на территории России информацию, представленную в обоих сообществах.

Фото: ЗАКС.Ру