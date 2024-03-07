Автор сериала Mr. Freeman Мунтян* получил штраф по иноагентской статье

Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* оштрафован на 40 тысяч рублей по делу о публикации контента без сообщения о статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 7 марта ТАСС. Нынешнее взыскание стало для мультипликатора первым по указанной статье.

Рассмотрением дела занимался Кунцевский суд Москвы. "Суд признал Мунтяна* виновным <...> и назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей", — рассказали информагентству в пресс-службе органа.

В конце 2023 года Мунтян* был оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), месяцем позже он обжаловал вынесенное решение. Против мультипликатора возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сам он объявлен в розыск.

*Минюст внес Павла Мунтяна в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру