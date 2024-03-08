РКН предупредил о скорой блокировке издание о российских регионах

Редакция издания "Говорит НеМосква" сообщила о полученном от Роскомнадзора уведомлении. В нем говорится о скором исчезновении доступа к ее сайту на территории России. Медиапроект посвящен жизни российских регионов.

У редакции пока нет объяснения, какие публикации могли нарушить действующее законодательство.

"Можем заключить, что вся наша работа не очень нравится российским властям", - говорится в Telegram-канале "Говорит НеМосква".

Сотрудники издания были готовы к блокировке и собираются в ближайшее время открыть альтернативный сайт-зеркало.

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