Суд принял к рассмотрению дело о клининге в медучреждениях Василеостровского района

Уголовное дело о контрактах на уборку медицинских учреждений в Василеостровском районе дошло до рассмотрения Василеостровского суда. Бывшему замглавы районной администрации Игорю Пономареву вменили злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Что касается прочих фигурантов, то экс-сотрудница поликлиники № 3 Александра Максимова обвиняется в пособничестве злоупотреблению (ч. 5 ст. 33 — ч. 1 ст. 285 УК РФ), а Михаил Задорожный, Алексей Колтышев и Александра Спиридонова — в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. а ч. 2 ст. 165 УК РФ).

По версии обвинения, в период с мая 2019 по декабрь 2021 года Пономарев вступил с Максимовой в преступный сговор и заключил контракты с ООО "МИРНЫЙ-55" и ИП Задорожный о выполнении уборки и о создании единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ. При этом сами контракты заключались на условиях ограниченной конкуренции, передает позицию прокуратуры объединенная пресс-служба судов.

Всего было заключено не менее 23 контрактов на общую сумму свыше 70,5 миллионов рублей. При заключении договоров Пономарев якобы руководствовался личной заинтересованностью, "выраженной в сохранении и поддержании приятельских, доверительных отношений с Колтышевым, а также в целях извлечения выгоды неимущественного характера, обусловленной получением в будущем при необходимости взаимной услуги от последнего, а также из побуждения семейственности, основанного на предпочтении, оказываемом по личной дружбе Колтышеву", передает судебная пресс-служба.

Результаты выполненной работы всегда получали высокие оценки, говорится в материалах дела. При этом заниматься хищениями бюджетных средств чиновники якобы не планировали, поскольку работы выполнялись в полном объеме, но на несколько более выгодных условиях, чем те, на которые могли бы претендовать иные компании.

Пономарев был задержан и арестован в сентябре 2022 года, аналогичная мера пресечения применялась к Максимовой и к Задорожному. Изначально ему вменяли мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. г ч. 3 ст. 286 УК РФ). В ноябре того же года была арестована отдела закупок администрации Василеостровского района Марина Калинина. Ряд уголовных дел был заведен в отношении экс-главы района Эдуарда Ильина, в феврале стало известно о его задержании в Москве. Более подробно о перипетиях, связанных с чиновником, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру