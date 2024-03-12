В Росжелдоре рассчитывают проработать концессию по проекту ВСМ в апреле

Росжелдор рассчитывает завершить в апреле 2024 года проработку концессионного соглашения по строительству Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой, заявил глава федерального агентства Алексей Дружинин в интервью ТАСС. По его словам, до сих пор в России не заключались концессионные соглашения подобного масштаба.

"Приблизительно апрель этого года. То есть мы понимаем, что оно, возможно, еще не будет в эти сроки подписано, но постараемся сделать все, чтобы сам проект был максимально отработан, были сглажены те дискуссионные моменты, которые сейчас существуют", — высказался глава Росжелдора.

Сроки строительства ВСМ обозначены поручениями президента, отметил Дружинин и выразил надежду, что работы будут завершены до 2029 года.

В конце февраля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на доработку схемы финансирования ВСМ потребуется около двух или трех месяцев. В Пулково ожидают, что в случае запуска проекта пассажиропоток аэропорта может уменьшится более чем на миллион человек.

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