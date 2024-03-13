Дрозденко сообщил о сбитом беспилотнике близ нефтезавода в Ленобласти

В Ленинградской области при подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ в Киришах был сбит беспилотный аппарат, сообщил утром 13 марта губернатор Александр Дрозденко. Жертв и разрушений в результате произошедшего нет, производство работает в штатном режиме, отметил он.

"Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Последствия падения аппарата "локализованы и устранены", добавил он.

Предыдущим утром в Киришском районе уже сбивали беспилотник, о чем сообщал глава региона.

Накануне стало известно о том, что в Ленобласти уточнили правила, касающиеся установленного запрета на публикацию сведений о беспилотниках. Теперь о связанных с ними инцидентах можно сообщать в случае, если информация исходит от регионального руководства или же от Министерства обороны.

Фото: ЗАКС.Ру