Власть ощущает поддержку "глубинного общества", заявил Путин

Так называемое "глубинное общество" в России обрело возможность проявить себя и действовать во благо страны, поделился мнением президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Российский лидер позитивно оценил подобную ситуацию.

"У меня такое ощущение, что люди давно этого ждали — что рядовой человек, он будет: а) востребован страной, государством, и б) от него зависит судьба страны", — транслирует слова Путина РИА "Новости".

Президент сослался на некое ощущение "внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач", которое якобы "подняло на поверхность вот эту силу русского и других народов России". В целом же российское общество и прежде поддерживало власть, однако теперь это стало заметнее, полагает он.

"Очень хорошо, что мы дали возможность этому глубинному обществу российскому проявить себя", — дал оценку действиям российского руководства президент.

Говоря лично о себе, Путин заявил, что не считает себя вершителем мировых судеб. "Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей Родиной", — поведал он.

Также в беседе с Киселевым Путин оценил работу правительства, назвав ее "удовлетворительной".

В феврале Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором, среди прочего, порассуждал о денацификации и возможности переговоров с Украиной.

Фото: Kremlin.ru