Московская прокуратура пригрозила набором уголовных статей за несогласованные акции на выборах

Прокуратура Москвы выпустила 15 марта предостережение от участия в несогласованных акциях во время голосования на выборах президента. Со схожими по смыслу увещеваниями ведомство уже выступало накануне вечером.

Как сообщили в прокуратуре, в публичном пространстве отмечаются призывы "к одновременному прибытию в определенные дату и время на конкретные избирательные участки города" с целью участия в несогласованных акциях. Адресатами подобных обращений становятся в том числе и несовершеннолетние москвичи, следует из текста.

"Такие деяния могут быть квалифицированы как преступления, <...> за их совершение предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы", — предупредили в прокуратуре.

В первом обращении горожан предупреждали о возможности применения за участие в несогласованных акциях статьи о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). Теперь же к ней прибавились статьи о неоднократном нарушении правил публичного мероприятия (ст. 212.1 УК РФ) и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру