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Новости 15:41

Московская прокуратура пригрозила набором уголовных статей за несогласованные акции на выборах

фото ЗакС политика Московская прокуратура пригрозила набором уголовных статей за несогласованные акции на выборах

Прокуратура Москвы выпустила 15 марта предостережение от участия в несогласованных акциях во время голосования на выборах президента. Со схожими по смыслу увещеваниями ведомство уже выступало накануне вечером.

Как сообщили в прокуратуре, в публичном пространстве отмечаются призывы "к одновременному прибытию в определенные дату и время на конкретные избирательные участки города" с целью участия в несогласованных акциях. Адресатами подобных обращений становятся в том числе и несовершеннолетние москвичи, следует из текста.

"Такие деяния могут быть квалифицированы как преступления, <...> за их совершение предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы", — предупредили в прокуратуре.

В первом обращении горожан предупреждали о возможности применения за участие в несогласованных акциях статьи о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий  (ст. 141 УК РФ). Теперь же к ней прибавились статьи о неоднократном нарушении правил публичного мероприятия (ст. 212.1 УК РФ) и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру


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