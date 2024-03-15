Скончался артист Александр Ширвиндт

Президент Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет, сообщил 15 марта ТАСС. Информацию агентству предоставил художественный руководитель театра Сергей Газаров.

"Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю", — приводит слова Газарова ТАСС.

Ширвиндт родился в Москве в 1934 году, окончил Щукинское театральное училище. В следующем году был зачислен в труппу театра имени Ленинского комсомола и в штат киностудии "Мосфильм". Известен по десяткам театральных ролей и по не менее обширной фильмографии. Снимался в таких лентах, как "Еще раз про любовь", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке" не считая собаки" и ряде иных.

Фото: Театр сатиры / Telegram (скриншот видео)