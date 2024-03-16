ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:17

Медведев пригрозил поджигателям УИКов статьей о госизмене

фото ЗакС политика Медведев пригрозил поджигателям УИКов статьей о госизмене

О попытках срыва выборов в помещениях УИКов через общественно опасные деяния высказался зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его мнению, на акты вандализма и поджоги идут "негодяи". Они, считает Медведев, не должны быть уверены, что их привлекут по сравнительно мягкой статье 141 УК (воспрепятствование работе избиркомов), максимальное наказание по которой - пять лет заключения.

"Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период... (СВО - прим. ЗАКС.Ру)", - написал политик в своем Telegram-канале. 

Медведев призвал не относиться к эксцессам на участках как к "невинным шалостям с зеленкой". Исполнители преступлений, уверен бывший премьер-министр, должны быть готовы к лишению свободы на десятки лет.

После того, как накануне в здание УИКа в Петербурге швырнули бутылку с горючим, активизировалось депутатское сообщество. Василий Пискарев предупредил, что за подобные выходки могут наказывать как за диверсии и теракты. Яна Лантратова рассказала о готовящемся законопроекте, ужесточающем ответственность за такого рода провокации.

фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама