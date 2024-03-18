Путин пригрозил уголовной ответственностью за инциденты с порчей чужих бюллетеней

Происшествия с порчей чужих бюллетеней на выборах президента вызвали недовольство главы государства Владимира Путина. Подобное поведение он назвал недемократичным и чреватым уголовной ответственностью для исполнителей.

Мнением касательно инцидентов с порчей бюллетеней в избирательных урнах Путин поделился в выступлении в своем предвыборном штабе. Из слов президента следует, поведение человека на выборах является его личным делом, однако избиратель не должен вмешиваться в волеизъявление других людей.

"Если вы решили нагадить тем людям, которые пришли и посчитали нужным для себя проголосовать, а вы наплевательски относитесь к их позиции, то это плохо", — передает слова Путина ТАСС.

Порча чужих бюллетеней "как минимум недемократична", заявил Путин и пригрозил уголовной ответственностью за такие действия. "И в соответствии с законом наши правоохранительные органы и судебные инстанции будут поступать", — прибавил он.

В своем выступлении перед журналистами Путин также назвал продолжение СВО в числе главных задач его нового срока и впервые прокомментировал смерть политика Алексея Навального*.

Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что по итогам трех дней голосования в России возбуждено 33 уголовных дела из-за попытки проноса на избирательные участки красящих веществ и воспламеняющихся жидкостей. Тема стала актуальной после инцидентов с, в том числе, поливанием краской бюллетеней в урнах.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов

Фото: Kremlin.ru

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.