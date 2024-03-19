Подземный переход у Биржевого моста готов более чем наполовину

Подземный пешеходный переход на Петроградской стороне у Биржевого моста готов на 54 %, рассказали 19 марта в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Работы обещают завершить к концу года.

Тоннель будет располагаться в зоне подъезда к Биржевому мосту под площадью Академика Лихачева. К настоящему моменту здесь завершено устройство буронабивных свай на пандусах. Специалисты приступили к бетонированию перехода со стороны Петропавловской крепости.

К настоящему времени уже возведен тоннель шириной четыре метра, а также пандусы и технологические помещения к нему. В подземной части завершена облицовка стен и пола и выполнены иные работы.

"Уникальный тоннель под площадью Академика Лихачева позволит создать пешеходный маршрут от Тучкова моста до Кронверкской набережной и Петропавловской крепости, обеспечив удобство и безопасность передвижения петербуржцев и гостей одного из красивейших мест в городе", — отметили в КРТИ.

Длина сооружения со спусками составит 130 метров, при этом более 41 метра будет располагаться непосредственно под землей.

Фото: krti.gov.spb.ru