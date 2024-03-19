Вопрос сохранения Фарфоровского моста попробуют решить на федеральном уровне

Лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова получила ответ из Смольного, касающийся судьбы Фарфоровского моста, который городские власти собираются снести.

Из письма, опубликованного политиком, стало ясно, что демонтаж запланирован на 2026-2027 годы. Объект находится в неудовлетворительном состоянии, эксплуатация моста признана потенциально опасной. Приводить его в порядок чиновники не намерены.

"Напрашивается вопрос - как до этого довели? Но если его действительно уже не отремонтировать, то РЖД должно сохранить его в своем музее", - написала Тихонова в своем Telegram-канале.

Тем не менее, она продолжает рассчитывать на капитальный ремонт. Политик попробует добиться спасения переправы на федеральном уровне. Тихонова обратилась за помощью в решении вопроса к лидеру своей партии Сергею Миронову.

Напомним, что вместо Фарфоровского моста Смольный в рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали собирается возвести виадук. Сохранить мост начала XX века между Невским и Фрунзенским районами ранее призывали представители депутатского корпуса.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram