С июля в России начнет действовать реестр многодетных семей

Реестр многодетных семей начнет действовать в России с 1 июля, сообщил в среду министр труда Антон Котяков. Его слова прозвучали на совместном заседании комитетов Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

"Начиная с 1 июля 2024 года у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране", — цитирует заявление Котякова ТАСС.

По словам министра, введение реестра призвано упростить многодетным семьям взаимодействие со структурами, ответственными за предоставление им льгот и преференций.

В конце февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин объявил о намерении запустить новый нацпроект "Семья". В середине марта стало известно о подготовке Минфином продления действия льготы по "Семейной ипотеке".

В конце января Путин своим указом определил статус многодетной семьи как семьи с тремя и более детьми.

Фото: Telegram-канал "Минтруд России"