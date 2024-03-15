Льготу по "Семейной ипотеке" в России могут продлить до 2030 года

Министерство финансов подготовило проект о продлении действия льготы по "Семейной ипотеке" в России до 2030 года, следует из текста документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов. Речь идет о предоставлении выплаты на погашение займов для многодетных семей.

"Учитывая высокую социальную значимость реализуемой меры государственной поддержки, законопроектом предусматривается продление срока реализации меры государственной поддержки до 31 декабря 2030 года (включительно)", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Выплата в размере 450 тысяч рублей предназначается для полного или частичного погашения ипотечного займа. Средства перечисляются при рождении третьего или последующих детей.

Действие "Семейной ипотеки" должно было завершиться в июле 2024 года. Выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, президент Владимир Путин заявил о необходимости продления программы. В начале марта Минфин сообщил, что она будет пролонгирована.

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