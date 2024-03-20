Плугин: За время выборов в полицию поступило 322 сообщения о возможных происшествиях

Начальник Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин 20 марта сообщил, что за время трехдневных выборов в правоохранительные органы поступило 322 сообщения о возможных происшествиях.

Об этом глава петербургский полиции рассказал во время ответа на вопрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского в рамках ежегодного доклада.

Вишневский интересовался, как Плугин относится к инцидентам, которые произошли на УИК №1136, где сотрудники полиции пытались задержать избирателя, выдернув его из кабинки для тайного голосования, и на УИК 427, где избили члена комиссии Олесю Васильченко - присутствующий сотрудник полиции никак не попытался остановить происходящее. По существу вопроса Плугин ничего не ответил, поскольку не в курсе упомянутых ситуаций. Он пообещал разузнать про эти инциденты и ответить Вишневскому позже.

Напомним, на прошедших выходных в России прошли выборы президента. С результатом более 80% победил действующий глава государства Владимир Путина. В период выборов полиция, например, задерживала граждан за надписи на бюллетенях. Всего по стране насчитали более 300 происшествий.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру