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Новости 14:09

Плугин: За время выборов в полицию поступило 322 сообщения о возможных происшествиях

фото ЗакС политика Плугин: За время выборов в полицию поступило 322 сообщения о возможных происшествиях

Начальник Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин 20 марта сообщил, что за время трехдневных выборов в правоохранительные органы поступило 322 сообщения о возможных происшествиях. 

Об этом глава петербургский полиции рассказал во время ответа на вопрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского в рамках ежегодного доклада. 

Вишневский интересовался, как Плугин относится к инцидентам, которые произошли на УИК №1136, где сотрудники полиции пытались задержать избирателя, выдернув его из кабинки для тайного голосования, и на УИК 427, где избили члена комиссии Олесю Васильченко - присутствующий сотрудник полиции никак не попытался остановить происходящее. По существу вопроса Плугин ничего не ответил, поскольку не в курсе упомянутых ситуаций. Он пообещал разузнать про эти инциденты и ответить Вишневскому позже. 

Напомним, на прошедших выходных в России прошли выборы президента. С результатом более 80% победил действующий глава государства Владимир Путина. В период выборов полиция, например, задерживала граждан за надписи на бюллетенях. Всего по стране насчитали более 300 происшествий. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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