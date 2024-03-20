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Новости 15:11

Силовики пришли с обысками в офис "Ленавтодора"

фото ЗакС политика Силовики пришли с обысками в офис "Ленавтодора"

Петербургские полицейские 20 марта явились в офис государственного казенного учреждения "Ленавтодор" на Рижском проспекте, о чем пишет 47news. Обыски ведутся в рамках уголовного дела о смертельной аварии, случившейся в конце февраля на шоссе между Зеленогорском и Выборгом.

На 17-м километре автодороги, где месяц назад был насмерть сбит пешеход, отсутствует светофор. Претензии правоохранителей связаны именно с этим.

Примечательно, что двумя годами ранее на том же месте погиб еще один пешеход. После того ДТП дорожные полицейские потребовали от учреждения установить светофор. Сославшись на строгое исполнение бюджета, в организации отложили решение проблемы до 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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