Силовики пришли с обысками в офис "Ленавтодора"

Петербургские полицейские 20 марта явились в офис государственного казенного учреждения "Ленавтодор" на Рижском проспекте, о чем пишет 47news. Обыски ведутся в рамках уголовного дела о смертельной аварии, случившейся в конце февраля на шоссе между Зеленогорском и Выборгом.

На 17-м километре автодороги, где месяц назад был насмерть сбит пешеход, отсутствует светофор. Претензии правоохранителей связаны именно с этим.

Примечательно, что двумя годами ранее на том же месте погиб еще один пешеход. После того ДТП дорожные полицейские потребовали от учреждения установить светофор. Сославшись на строгое исполнение бюджета, в организации отложили решение проблемы до 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру