На нескольких участках КАД Петербурга ввели ограничения для уборки смёта

В Петербурге весенняя уборка ограничит движение автомобилистов на кольцевой автодороге (КАД), об этом 21 марта сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения введут на участке между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД. Дорога сузится с 68-го по 71-й километр внутреннего кольца в период с 21 по 24 марта.

Движение ограничат на четвертой полосе, а на трех других будет введено ограничение скорости до 50 км/ч. Дорожники произведут уборку смёта.

Также ограничения введены между Московским и Пулковским шоссе до 23 марта и между Рябовским и Колтушским шоссе до 24 марта.

Фото: ЗАКС.Ру