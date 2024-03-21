Больше 70 бригад "Водоканала" следят за отведением талых вод в Петербурге

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подготовились к весеннему снеготаянию и проверили системы водоотведения, об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент, в Петербурге дежурят 73 бригады "Водоканала", у которых есть вся необходимая техника. У них на особом контроле находятся адреса, где каждую весну особенно увеличивается нагрузка на объекты водоотведения.

За первый месяц весны система приняла максимальный объем талых вод. Пиковая нагрузка была зафиксирована 27 февраля, когда было принято 3,25 млн кубометров вод. Всего за сутки система водоотведения может принять максимально до 5 млн кубометров.

Также уточняется, что свою работу продолжают снегоплавильные пункты. С начала сезона 2023/2024 они приняли больше 3 млн кубометров снега.

Фото: ЗАКС.Ру