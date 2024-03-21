В Москве суд заочно арестовал активистку Мисик

Активистка Ольга Мисик заочно арестована в соответствии с решением Мещанского суда Москвы по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили 21 марта в пресс-службе общей юрисдикции столичных судов. Сама россиянка находится за рубежом.

Длительность назначенной меры составила два месяца. Срок ее действия начнет отсчитываться после задержания Мисик в России или же после ее депортации или экстрадиции из других стран.

О возбуждении уголовного дела против себя Мисик рассказала в октябре 2023 года. Причиной преследования послужили ее посты о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Признанная виновной в совершении теракта Дарья Трепова была приговорена к 27 годам колонии, в феврале прокуратура обжаловала решение, посчитав этот срок недостаточным.

Мисик известна как "девочка с Конституцией". Подобное прозвание она получила за то, что зачитывала положения Основного закона силовикам в ходе протестов в Москве летом 2019 года.

Также в четверг Мещанский суд заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*.

*Минюст внес Владимира Осечкина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру