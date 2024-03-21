Тихонова: Для решения кадрового голода в полиции требуется федеральное финансирование

Собственными силами Петербургу не решить проблему нехватки кадров в полиции, полагает глава регионального отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова. По ее мнению, без помощи федерального центра в этом вопросе город не справится.

Мнением Тихонова поделилась 21 марта в своем Telegram-канале, прокомментировав высказывание начальника ГУ МВД Романа Плугина, сделанное в его выступлении перед Заксобранием накануне днем. В своей речи силовик отметил, что некомплект сотрудников в Петербурге составляет 14 %. В Москве, по его словам, проблему решают, приплачивая сотрудникам полиции средства из городского бюджета.

Тихонова сочла неприменимыми в Петербурге столичный вариант решения кадровой проблемы. "В Москве совсем другой бюджет. Таким путем проблему не решить, нужно добиваться дополнительного федерального финансирования", — высказалась она.

Проблема нехватки кадров в полиции Петербурга занимала Тихонову и ранее. В августе 2023 года она обращалась к Плугину с вопросом о том, насколько укомплектованным можно считать штат. Из полученного ответа следовало, что в полиции свободно более полутора тысяч мест.

Фото: пресс-служба СРЗП