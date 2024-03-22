Петербуржцы пожаловались на новые свалки в Уткиной заводи

Петербургские активисты из движения "Зеленый фронт" рассказали о появлении новых свалок в историческом районе Уткина заводь на правом берегу Невы. Их насчитали как минимум четыре.

Строительные отходы и автомобильные покрышки складируются на Приневской улице, ведущей в сторону промзоны.

Свалки для этой улицы не редкость: ранее "Зеленый фронт" уже добивался ликвидации несанкционированных мусорных куч на ней, обращаясь к муниципалам. Активисты намерены и на этот раз обратиться в компетентные органы для решения проблемы.

фото: Зеленый фронт