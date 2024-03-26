Мосгорсуд оставил под стражей Беркович и Петрийчук

Решение нижестоящей инстанции о продлении ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук устояло в Мосгорсуде, рассказали 26 марта в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. В начале марта Замоскворецкий суд Москвы на продлившемся до ночи заседании оставил обеих под стражей до 10 апреля.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы, <...> апелляционные жалобы без удовлетворения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за театральной постановки "Финист Ясный Сокол", повествующей о вышедших замуж за исламистов россиянках. Уголовное дело против них тянется с мая 2023 года. Неделей ранее представляющий интересы Петрийчук адвокат Сергей Бадамшин сообщил о завершении ознакомления с материалами дела в виде семи томов и шести дисков с информацией.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram