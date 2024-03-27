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Новости 14:17

Мурашко сообщил о смерти еще одного пострадавшего при теракте в Подмосковье

фото ЗакС политика Мурашко сообщил о смерти еще одного пострадавшего при теракте в Подмосковье

Общее количество жертв террористического акта в "Крокус Сити Холле" на территории подмосковного Красногорска увеличилось до 140 человек, заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, один из пострадавших скончался в больнице, врачи сделали всё возможное.

"К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали всё возможное", — цитирует ТАСС заявление Мурашко.

Согласно заявлению министра, сейчас в больницах Москвы и Подмосковья, в стационарах федеральных медицинских центров остаются 80 пострадавших при теракте. Шестеро из них являются детьми.

Ранее стало известно, что общее количество потерпевших возросло до 360 человек. Спасательные работы в "Крокус Сити Холле" к настоящему времени завершены.

Фото: пресс-служба МЧС России


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