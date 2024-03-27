Рядом с БКЗ "Октябрьский" усилили охрану перед концертом группы "Пикник"

В Петербурге под усиленную охрану взяли БКЗ "Октябрьский" на Лиговском проспекте в день выступления рок-группы "Пикник", об этом 27 марта пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что рядом с БКЗ "Октябрьский" стоят спецтранспорт Росгвардии, машины полиции и скорой помощи.

Ранее группа заявляла о том, что концерт будет нести благотворительный характер, а деньги от продажи билетов направят семьям погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле", где должен был состояться концерт 22 марта.

В ходе теракта погибла помощница директора группы "Пикник" Елена Кушнер.

Фото: ЗАКС.Ру