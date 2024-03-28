"Фонтанка": Максимальные выплаты за поврежденные при падении БПЛА машины превысят миллион рублей

Размер выплат автовладельцам за пострадавшие от падения беспилотника на Пискаревском проспекте машины составит от 13 тысяч до 1,1 миллиона рублей, сообщила 28 марта "Фонтанка" со ссылкой на администрацию Красногвардейского района. Чиновники объявили перечисление средств актом "доброй воли" губернатора Александра Беглова по отношению к пострадавшим.

"Не все согласны с результатами оценки, но будем объективны: решение о восстановлении автомобилей — добрая воля губернатора города, который на месте происшествия 2 марта поручил оказать всестороннюю помощь жителям", — приводит издание слова своего собеседника в районной администрации.

Величина выплат определялась с учетом полученных повреждений и характеристик машин. Чиновники отметили, что у всех автомобилей отмечается определенный износ, что также принималось в расчет при определении сумм компенсаций.

Ранее стало известно, что выплаты владельцам пострадавших машин должны будут поступить до конца первой недели апреля.

Беспилотный аппарат упал среди зданий на Пискаревском проспекте 2 марта, в результате пострадали фасады и остекление расположенных поблизости домов № 161 и 159, к. 2. В зависимости от полученного ущерба жильцам пообещали выплаты в размере от 25 тысяч до 150 тысяч рублей. Медицинская помощь потребовалась восьмерым петербуржцам, на следующий день последнего из них выписали из больницы.

Фото: ЗАКС.Ру