Белоусов поручил ввести инфраструктуру для ВСМ к 2028 году

Вся инфраструктура для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой должна быть готова к 2028 году, заявил 29 марта вице-премьер Андрей Белоусов на заседании расширенной коллегии Минтранса. К настоящему времени выполнено приблизительно две трети от необходимых проектно-изыскательских работ, следует из заявления главы РЖД Олега Белозерова.

В своем выступлении Белоусов напомнил о том, что официальный старт строительству ВСМ был дан президентом Владимиром Путиным в середине марта. Чиновник объявил проект "принципиально новым" и "уникальным высокотехнологичным"

"[Проект ВСМ] потребует строительства отдельной железнодорожной ветки, создания с нуля современного высокоскоростного подвижного состава. В соответствии с намеченными планами необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию инфраструктуры ВСМ в 2028 году", — цитирует заявление вице-премьера ТАСС.

В свою очередь, Белозеров сообщил на заседании коллегии, что к настоящему времени выполнено уже "более 60 % проектно-изыскательских работ" по строительству ВСМ. Как передает ТАСС заявление главы РЖД, сейчас также ведутся строительно-монтажные работы на одном из самых сложных участков магистрали на въезде в столицу.

Проект ВСМ предусматривает создание 14 остановок на пути между Петербургом и Москвой. В середине марта стало известно о планах Смольного ввести налоговые льготы на недвижимость, создаваемую для ВСМ.

Фото: ЗАКС.Ру