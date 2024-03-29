Вишневский обратился к Беглову из-за продления коронавирусных ограничений в Петербурге

Очередное продление действия коронавирусных ограничений в Петербурге вдохновило депутата Заксобрания Бориса Вишневского на составление письма губернатору Александру Беглову. Копию обращения парламентарий опубликовал 29 марта в своем Telegram-канале.

По состоянию на 26 марта в Петербурге сообщалось о 179 заболевших коронавирусом при отсутствии смертей, оповестил Беглова Вишневский, ссылаясь на официальные данные Смольного. В стационарах с ковидом и пневмониями на тот день находились 1 199 человек.

Такие показатели свидетельствуют об отсутствии эпидемии в столь крупном городе, каким является Петербург, написал депутат. Он также указал, что годом ранее в "Вестнике информационно-аналитического центра правительства Санкт-Петербурга" ковид был отнесен к категории сезонных заболеваний наравне с ОРВИ и гриппом.

"Полагаю, что сохранение указанного запрета в настоящее время совершенно необоснованно и вызвано исключительно желанием правительства Санкт-Петербурга не позволить гражданам высказывать критическое мнение о работе органов власти в формате публичных мероприятий", — выразил мнение Вишневский. Он также заявил, что комплиментарные по отношению к власти публичные мероприятия "проводятся в Санкт-Петербурге без каких-либо проблем".

Парламентарий попросил Беглова сообщить, чем было мотивировано решение о продлении действия запрета, а заодно рассмотреть вопрос об отмене ковидных ограничений в городе.

В минувший четверг Беглов продлил действие ковидных ограничений в Петербурге сразу до конца 2024 года. Горожанам запрещено посещение не получивших одобрение Роспотребнадзора публичных мероприятий, а также спортивных, культурных, зрелищных, досуговых и иных мероприятий численностью свыше 300 человек, если те не были согласованы. Также пролонгирован запрет на прилюдное курение кальянов.

Фото: ЗАКС.Ру