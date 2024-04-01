В Петербурге начали взимать курортный сбор по полной ставке

В Петербурге с 1 апреля начинают взимать курортный сбор по полной ставке. Городской закон о налоге с туристов вступил в силу еще 1 октября прошлого года, однако до сих пор он действовал по нулевой ставке.

Деньги собираются с совершеннолетних туристов за каждый день пребывания в Петербурге, исключая день заселения в отель. Ставка налога составляет 100 рублей в день с человека.

От уплаты сбора освобождены ряд категорий лиц, въезжающих в Петербург. Речь идет, в том числе, об участниках Великой Отечественной войны и ветеранах боевых действий, обладателях государственных наград, инвалидах I и II групп и малоимущих гражданах.

Вырученные средства Смольный намерен направить на строительство, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. Ожидается, что в 2024 году курортный сбор должен принести бюджету Петербурга 310 миллионов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру